В Воронеже идет суд по делу Савченко (обновлено)

О этом в Twitter сообщил адвокат летчицы Марк Фейгин.

Суд начался - Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Кроме того, он обнародовал фото задержанной летчицы из зала суда.

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@mark_feygin Скажіть Надії: Україна з Вами і бореться за Вашу свободу на всіх рівнях. Ще зробіть комплімент за її футболку. Це сильно! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 августа 201

По словам Фейгина, сторона обвинения не имеет четких доказательств вины подсудимой. В данный момент суд удалился на перерыв. Слушание дела возобновится в 14:20.

Следствие, как и предполагалось, в заднице. На каждый наш довод о доказательствах полученных защитой в Украине, беспомощное блеянье... — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 201

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыли на территорию Украины, в составе группы боевиков, и освещали их нападения на украинских военных.