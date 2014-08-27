В Воронеже идет суд по делу Савченко (обновлено)

10:26, 27 августа 2014
Политика
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обновлено

В районном суде Воронежа началось рассмотрение дела украинской летчицы Надежды Савченко.

Савченко вже у Радянському суді Вороніжа / Twitter @mark_feygin

О этом в Twitter сообщил адвокат летчицы Марк Фейгин.

Кроме того, он обнародовал фото задержанной летчицы из зала суда.

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По словам Фейгина, сторона обвинения не имеет четких доказательств вины подсудимой. В данный момент суд удалился на перерыв. Слушание дела возобновится в 14:20.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыли на территорию Украины, в составе группы боевиков, и освещали их нападения на украинских военных.

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