Богатырева поставила задачу Тимошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что сохранение существующей динамики роста инфляции является одной из угроз стабильности ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня на пресс-конференции.

«Мы считаем, что правительство должно предпринять ряд антиинфляционных мер, чтобы такая динамика роста цен, как сегодня, не происходила», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

При этом она подчеркнула, что разработка антиинфляционных мер является задачей правительства, а не СНБО.

«Разработка технологий сдерживания цен – задача на СНБО. СНБО видит в этом вызов для экономической стабильности и предупреждает своими решениями такие моменты», - добавила она.

Р.БОГАТЫРЕВА также добавила, что Нацбанк Украины также должен стоять на страже инфляционных процессов и стабилизации денежной национальной единицы.