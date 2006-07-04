Коалиция и оппозиция согласовали большинство вопросов

Парламентское большинство и оппозиция согласовали все вопросы, кроме принципа распределения комитетов Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от “Нашей Украины” Роман ЗВАРИЧ после завершения Согласительного совета фракций, где был наработан согласованный документ.

Он отметил, что коалицию не может устроить то, что Партия регионов хочет забрать себе практически все важнейшие комитеты, такие как Бюджетный, Регламентный, по вопросам ТЭК, комитеты правового направления.

“Они (“регионы” – УНИАН) предложили такой перечень комитетов, что нам оставили, слава Богу, комитеты детства и материнства, культуры и, возможно, спорта и молодежи”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По остальным вопросам, по его словам, удалось достичь согласия. При этом Р.ЗВАРИЧ попросил не путать этот документ с ультиматумом, который выдвинула Партия регионов. «Ультиматумы мы не рассматриваем», - сказал он.

В документе, который предлагается подписать сегодня, приблизительно 10 пунктов. В нем уже согласована процедура избрания руководства ВР, то есть она будет проходить путем тайного голосования.

Также согласована процедура избрания премьер-министра. Также, в соответствии с действующими нормами регламента ВР и Конституции, стороны договорились о создании рабочей группы, которая будет заниматься законодательным определением статуса и прав оппозиции. Стороны определили и механизм согласования кандидатур на должности председателей администраций. По словам Р.ЗВАРИЧА, в случае вакансий должностей председателей государственных администраций будут проводиться консультации на уровне Секретариата Президента, правительства и представителей тех политических сил, которые имеют наибольшую поддержку населения в соответствующем регионе, но эта норма будет действовать лишь до принятия законопроекта 3207-1 (изменения к Конституции относительно местного самоуправления – УНИАН).

Также документ предусматривает, что до завершения этой сессии парламента стороны обязуются избрать судей Конституционного Суда от ВР и привести к присяге всех судей КС. В то же время квотный принцип по фракциям не определяется в документе.

Кроме того, договорились, что круглый стол будет работать на постоянной основе как институт преодоления кризиса или конфликтной ситуации, которая возникает в парламенте.

Отвечая на вопрос, удастся ли сегодня подписать этот документ, Р.ЗВАРИЧ отметил, что это будет понятно после совещания, которое сейчас проводит Партия регионов и после встречи у Президента. В то же время он отметил, что вообще не знает, будет ли подписываться этот документ, поскольку одна из политических сил категорически против подписания каких-либо документов с В.ЯНУКОВИЧЕМ. Он не исключает, что стороны просто проголосуют за этот документ, и он будет считаться вступившим в силу.