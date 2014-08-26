Климкин: Порошенко на высокопрофессиональном уровне провел переговоры с Путиным

Об этом из Минска в эфире телеканала ICTV сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Дискуссия была очень сложной, но интересной. Я действительно горжусь тем, каким образом ее вел Президент Украины, зная Соглашение так, как человек, который вел переговоры, который чувствует Соглашение и который знает, что делать с Соглашением дальше», - отметил Павел Климкин.

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Он подчеркнул, что определяющим принципом для Украины есть мир, деэскалация ситуации на Донбассе. «Главное - четкое понимание, что нужно для того, чтобы выполнить мирный план Президента Украины», - подчеркнул Павел Климкин.

«Я надеюсь, что мы можем и должны найти решение. Это мир, деэскалация, но это решение, ценой которого не являются компромиссы. Непременным условием является единая демократическая европейская Украина. А все остальные вопросы могут обсуждаться», - сказал министр.