Как Украина оценивает действия Тимошенко (соцопрос)

Более половины населения Украины - 52,7% - одобряют действия Юлии ТИМОШЕНКО на посту премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “ФОМ-Украина” с 25 января по 2 февраля 2008 года.

По данным опроса, не одобряют действия Ю.ТИМОШЕНКО в должности главы правительства 33,6% респондентов, затруднились ответить - 13,8%.

Работу Ю.ТИМОШЕНКО на посту премьер-министра хорошо оценивают 27,7% опрошенных, удовлетворительно - 23,6%, плохо - 16,3%, отлично - 12,7%, очень плохо - 7,2%, затруднились ответить - 12,6% респондентов.

Кроме того, больше всего респондентов не доверяют экс-премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ (32,3%), лидеру Социалистической партии Украины Александру МОРОЗУ (23%), бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ (21,9%), нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО (21,6%), председателю Компартии Петру СИМОНЕНКО (19,7%), премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО (19,6%), народному депутату Нестору ШУФРИЧУ (17,3%), министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО (15,9%), мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ (13,5%), народным депутатам Тарасу ЧЕРНОВОЛУ (12,7%), Анатолию КИНАХУ (10,1%), Владимиру ЛИТВИНУ (9,8%), секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ (9,2%), руководителю Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ (7,7%), министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ (6,6%), лидеру фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеславу КИРИЛЕНКО (6,4%), министру финансов Виктору ПИНЗЕНИКУ (5,4%), председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ (4,9%), народному депутату Николаю КАТЕРИНЧУКУ (4,6%).

Никому не доверяют 23% опрошенных, всем доверяют - 0,4%, затруднились ответить - 14,1%.

Всего компания «ФОМ-Украина» опросила 2 тыс. респондентов, ошибка выборки составляет 2,2%.