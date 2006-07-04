Услуги автоэвакуаторов подорожали

С сегодняшнего дня в Киеве начинают действовать новые тарифы на услуги по эвакуации автотранспортных средств в случае нарушения водителем Правил остановки или стоянки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию и.о. заместителя председателя КГГА Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ.

По ее словам, 3 июля подписана сетка тарифов на услуги по принудительной эвакуации, которая включает в себя 6 категорий автомобилей с учетом объема двигателя и единицы измерения доставки.

На сегодня КГГА имеет 2 штрафные площадки, одна из которых находится на ул. Молодогвардейской в Соломенском районе и вторая - на ул. Милославской в Деснянском районе.

Так, например, услуги по эвакуации автомобиля бизнес-класса со сроком эксплуатации до 5 лет обойдутся «нерадивому» водителю при эвакуации из центра города на Соломенку, приблизительно, в 1 тыс. грн., если это иностранный автомобиль эконом-класса, то это будет стоить, приблизительно, 480-600 грн. Наименьший тариф установлен на автомобили ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Ока, Москвич, Волынь - приблизительно 260 грн. Приблизительно такую сумму до сегодняшнего дня платили водители-нарушители - владельцы любых автомобилей за работу эвакуатора.