Строители стадиона ФК ”Шахтер” в шоке от украинских цен

В Донецке представитель турецкой компании ENKA, являющейся генеральным подрядчиком строительства нового стадиона ФК "Шахтер", заявляет о непомерных ценах на материалы. Об этом член правления компании Угур КОЮНОГЛУ заявил в интервью пресс-службе клуба.

"Я узнавал цены в Донецке и пришел к заключению, что проще купить то же в Японии, чем здесь", - сказал представитель компании ENKA.

Он подтвердил, что материалы для возведения стадиона будут закупаться в более чем 15 странах. "Например, сидения будем покупать в Австралии, крыша на пятизвездочном "Шахтере" будет из Германии, электрооборудованием обеспечат снова немцы и к ним присоединятся американцы", - сказал У.КОЮНОГЛУ.

Он посетовал, что "Украина позиционирует себя так: у меня есть товар, хочешь - бери на тех условиях, что я тебе предлагаю, а хочешь - не бери". При этом У.КОЮНОГЛУ выразил надежду, что "за то время, что мы будем здесь, произойдут перемены".

У.КОЮНОГЛУ также подчеркнул, что стадион будет готов к маю 2008 года. "Времени на строительство достаточно. Это именно столько, сколько нужно - не больше и не меньше", - заключил представитель турецкой компании.