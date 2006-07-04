В Крым прибудут настоящие натовцы

С 5 по 8 июля в Крым прибудет группа экспертов Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Делегацию будет возглавлять представитель Стратегического командования ОВС НАТО по операциям полковник Паул РИБАРИХ.

Как сообщили в пресс-центре, целью визита является предварительное обсуждение практических вопросов организации и проведения на базе украинского флота курса подготовки специалистов по вопросам оценки подразделений в соответствии с требованиями Программы оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей.

В ходе встречи стороны планируют определить место и сроки проведения курса подготовки специалистов, руководящий состав учения и сценарий практической части курса, подразделения, которые будут проверены по предоставленным методиками, обсудить вопросы подготовки и проведения оценки и сертификации корвета „Луцьк” к участию в операции „Активные усилия”.

Эксперты НАТО посетят украинский корвет, а также Центр поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВС Украины.