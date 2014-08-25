Силы АТО закрепились на севере Луганска

15:19, 25 августа 2014
Политика
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Силы антитеррористической операции закрепились в северной части Луганска, но большую часть города контролируют боевики.

Подавляющую часть Луганска все еще контролируют боевики

Как передает украинская служба Радио Свобода, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Большую часть Луганска пока что контролируют боевики, в северной части города закрепились украинские военные и именно оттуда будет продолжаться наступление на город и его освобождение», - отметил Лысенко.

Читайте такжеСитуация в Луганске остается крайне критической, город без воды, света и связиПри этом, по его словам, сепаратисты начинают снимать флаги и покидать город.

После освобождения Славянска Донецкой области, который был оплотом сепаратистов, боевики массово переместились в Донецк и Луганск. Оба города сейчас близки к гуманитарной катастрофе, в результате артиллерийских обстрелов там гибнут десятки мирных жителей.

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