Силы АТО закрепились на севере Луганска

Как передает украинская служба Радио Свобода, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Большую часть Луганска пока что контролируют боевики, в северной части города закрепились украинские военные и именно оттуда будет продолжаться наступление на город и его освобождение», - отметил Лысенко.

Читайте такжеСитуация в Луганске остается крайне критической, город без воды, света и связиПри этом, по его словам, сепаратисты начинают снимать флаги и покидать город.

После освобождения Славянска Донецкой области, который был оплотом сепаратистов, боевики массово переместились в Донецк и Луганск. Оба города сейчас близки к гуманитарной катастрофе, в результате артиллерийских обстрелов там гибнут десятки мирных жителей.