Силы АТО закрепились на севере Луганска
Силы антитеррористической операции закрепились в северной части Луганска, но большую часть города контролируют боевики.
Как передает украинская служба Радио Свобода, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
«Большую часть Луганска пока что контролируют боевики, в северной части города закрепились украинские военные и именно оттуда будет продолжаться наступление на город и его освобождение», - отметил Лысенко.
Читайте такжеСитуация в Луганске остается крайне критической, город без воды, света и связиПри этом, по его словам, сепаратисты начинают снимать флаги и покидать город.
После освобождения Славянска Донецкой области, который был оплотом сепаратистов, боевики массово переместились в Донецк и Луганск. Оба города сейчас близки к гуманитарной катастрофе, в результате артиллерийских обстрелов там гибнут десятки мирных жителей.