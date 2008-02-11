Партия регионов отказывается поддержать компромисс Яценюка

Фракция Партии регионов не поддержит предложения председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА по разблокированию работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам народный депутат Украины Анна ГЕРМАН.

По ее словам, сегодня на Согласительном совете не достигнуто договоренности.

Однако А.ГЕРМАН не исключает возможности, что во время встречи председателя ВР и лидеров фракций может быть найден вариант компромисса.

Представитель Партии регионов заявила, что фракция не может согласиться с заявлениями А.ЯЦЕНЮКА о том, что подпись Юлии ТИМОШЕНКО «не имеет значения, потому что не было принято решения Кабинета министров».

Она подчеркнула, что «не может быть так, чтобы наши руководители отсылали свои подписи, которые ничего не значат, и обманывали наших западных партнеров».

А.ГЕРМАН отметила, «если подпись ничего не значит, то ее не нужно ставить, а если подпись должна что-то значить, то, значит, нужно принимать соответствующее решение Кабинета министров Украины».

Она также отметила, что ВР не может задним числом принимать решения о поддержке пиьсма трех, поэтому А.ЯЦЕНЮК должен отозвать свою подпись.

По ее словам, только после этого парламент сможет принимать решение относительно поддержки положений, указанных в письме трех.

Как сообщал УНИАН, на Согласительном совете А.ЯЦЕНЮК предложил рассмотреть вопрос о проведении референдума по НАТО после Бухарестского саммита в апреле и перед решением правительства относительно присоединения к ПДЧ. Он сказал, что сейчас нет оснований для блокирования работы Верховной Рады, «поскольку заявку о членстве в НАТО никто не подписывал».