Яценюк думает, что Ющенко завтра не придет
13:10, 11 февраля 2008Политика
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Послания Президента нет в повестке дня
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сомневается, что парламент завтра заслушает ежегодное послание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.
«Я думаю, что Президент не придет завтра», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
При этом он напомнил, что необходимо принять решение о включении этого вопроса в повестку дня сессии.
Как сообщал УНИАН, оглашение Президентом своего ежегодного Послания к парламенту было запланировано на 5 февраля, но из-за блокирования оппозицией работы ВР это событие было перенесено на другой день.
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