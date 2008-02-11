Яценюк думает, что Ющенко завтра не придет

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сомневается, что парламент завтра заслушает ежегодное послание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

«Я думаю, что Президент не придет завтра», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он напомнил, что необходимо принять решение о включении этого вопроса в повестку дня сессии.

Как сообщал УНИАН, оглашение Президентом своего ежегодного Послания к парламенту было запланировано на 5 февраля, но из-за блокирования оппозицией работы ВР это событие было перенесено на другой день.