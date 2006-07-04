Ющенко угрожает штраф от 170 до 340 гривен

Евгений ЖОВТЯК не исключает своего обращения в Европейский суд по правам человека, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не восстановит его в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в областной госадминистрации.

Е.ЖОВТЯК отметил, что на сегодня есть решение Киево-Святошинского районного суда от 16 июня 2006 года о восстановлении его в должности председателя Киевской областной государственной, и оно должно немедленно выполняться.

„Это означает, что Президент Украины должен отменить Указ о назначении Веры УЛЬЯНЧЕНКО на эту должность и восстановить меня на работе”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

По закону об исполнительном производстве, Президенту Украины было предоставлено семь дней на добровольное выполнение решения суда, отметил он.

„Постановление государственного исполнителя об открытии исполнительного производства по принудительному выполнению постановления суда было передано в Секретариат Президента 22 июня, однако соответствующий акт о восстановлении меня в должности не принят, что свидетельствует об уклонении ответчика от добровольного выполнения постановления суда”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

Адвокат Сергей БОЙКО, который присутствовал на пресс-конференции, заявил, что в случае невыполнения решения суда на ответчика может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов.

„От штрафов не освобожден никто, в том числе и Президент государства, - сказал Е.ЖОВТЯК, - а затем наступает интересный этап: возбуждение уголовного дела против того, кто не выполняет решения суда. И здесь есть нюансы, ведь относительно Президента предусматривается возбуждение не уголовного дела, а процедуры через Верховную Раду, известную вам”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

Как сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Причины освобождения в указе названы не были.

Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к главе государства и отменил указ Президента Украины от 24 мая, восстановив его в должности. Однако в тот же день на сайте главы государства появился указ В.ЮЩЕНКО о назначении Веры УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации.