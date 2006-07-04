Внеочередной съезд ППСУ исключил Зинченко из рядов партии

Внеочередной съезд Партии патриотических сил Украины досрочно прекратил полномочия председателя партии Александра ЗИНЧЕНКО и исключил его из рядов партии.

Об этом во вторник сообщили заместитель председателя Партии патриотических сил Украины Вячеслав НЕГОДА и член политсовета партии Сергей ДЕНИСЕНКО, передает ProUA.

В.НЕГОДА сообщил, что внеочередной съезд партии состоялся в субботу, 1 июля. На нем присутствовали делегаты от 17 партийных организаций (для легитимности съезда достаточно 14-ти - уточнил В.НЕГОДА). Делегаты съезда также исключили из рядов партии ряд членов, которые «проводили откровенно раскольническую политику».

По словам В.НЕГОДЫ, партийцы обвинили А.ЗИНЧЕНКО в нарушении устава партии, в самоустранении от руководства ППСУ, в том, что он «не занимался построением партии». «Для ЗИНЧЕНКО партия имела больше значения, чем он - для партии», - сказал заместитель председателя ППСУ.

Партийцы обвинили А.ЗИНЧЕНКО в отсутствии «надлежащей инициативы и профессионализма в вопросе создания на базе ППСУ избирательного блока с другими партиями».

По словам В.НЕГОДЫ, А.ЗИНЧЕНКО как руководителю партии можно поставить оценку . Он отметил, что для партии не было принципиальным вопросом прохождение в парламент. Во время парламентской кампании партия хотела «заявить о себе», о своих целях и задачах и не имела «иллюзий относительно результатов выборов», подчеркнул В.НЕГОДА.

17 июня состоялись заседания президиума и политсовета Партии патриотических сил Украины, на которых было принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя партии А.ЗИНЧЕНКО. Как сообщил председатель секретариата партии Михаил КОВЕРЖЕНКО, за это решение проголосовали более 2/3 членов президиума и политсовета партии.

Пресс-служба А.ЗИНЧЕНКО, в свою очередь, заявила, что информация о его устранении с поста председателя ППСУ не соответствует действительности.

Справка УНИАН. Партия патриотических сил Украины зарегистрирована 25 марта 2005 г. А.ЗИНЧЕНКО был избран председателем партии 22 октября 2005 года. На выборах в Верховную Раду в марте текущего года партия шла самостоятельно и заняла 30 место (среди 45 партий и блоков).