Меркель поддержала план Порошенко по децентрализации Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает план президента Украины Петра Порошенко по децентрализации Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с Порошенко в Киеве.
Меркель высоко оценила инициативы Порошенко, подчеркнув, что Германия всячески будет способствовать осуществлению в Украине реформ.
Читайте такжеПорошенко анонсировал “план Меркель” по восстановлению Донбасса - надеется на 500 млн евро«Президент Порошенко, вступив в должность, сказал, что выступает за децентрализацию. В Германии есть определенная сложность. Если мы говорим о децентрализации, то называем ее по-другому - федерализация. И то, что у нас подразумевается под федерализацией, в Украине называют децентрализацией. И это то, чего хочет президент. И это является важным шагом для того, чтобы русскоязычное население чувствовало большую принадлежность к Украине, чтобы оно оставалось с Украиной. И я думаю, этот процесс нужно продолжать», - сказала Меркель.