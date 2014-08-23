Меркель поддержала план Порошенко по децентрализации Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с Порошенко в Киеве.

Меркель высоко оценила инициативы Порошенко, подчеркнув, что Германия всячески будет способствовать осуществлению в Украине реформ.

Читайте такжеПорошенко анонсировал “план Меркель” по восстановлению Донбасса - надеется на 500 млн евро«Президент Порошенко, вступив в должность, сказал, что выступает за децентрализацию. В Германии есть определенная сложность. Если мы говорим о децентрализации, то называем ее по-другому - федерализация. И то, что у нас подразумевается под федерализацией, в Украине называют децентрализацией. И это то, чего хочет президент. И это является важным шагом для того, чтобы русскоязычное население чувствовало большую принадлежность к Украине, чтобы оно оставалось с Украиной. И я думаю, этот процесс нужно продолжать», - сказала Меркель.