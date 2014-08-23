Провокаций с "гуманитарным конвоем" удалось избежать - Порошенко

Об этом на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Киеве заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Вчера на территорию Украины прорвался так называемый гуманитарный конвой... Более 185 грузовиков уже вернулись в Россию, и благодаря нашим скоординированным усилиям удалось избежать провокаций", - отметил Порошенко.

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Напомним, ранее в СНБО сообщили, что с территории Украины сегодня выехали 184 грузовикароссийского гуманитарного конвоя.