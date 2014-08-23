Силы АТО освободили четверть Иловайска

Об этом в своем Facebook написал командир батальона "Днепр-1" Владимир Парасюк,.

"Наши батальоны освободили четверть города. Силы врага преобладают, к террористам постоянно подходит подкрепление. По нам все время ведется обстрел из градов и минометов, но наши ребята воюют очень мужественно и квартал за кварталом освобождают город", - написал Парасюк.

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По его словам, батальон "Днепр-1" пополнился бойцами из других добровольческих батальонов.

"При освобождении одного из зданий нашли русскую форму. Российских военных здесь достаточно, они уже даже не скрывают откуда приехали. Путлер сколько угодно может доказывать, что он тут ни при чем и на востоке воюют только "апалченцы", но мы, те, кто находится в Иловайске, воочию видим, что это не так. Российские войска присутствуют на нашей земле и воюют они с нами - украинцами. Что это как не вторжение? Что это как не война? ", - написал он.