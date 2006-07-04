Ульянченко уйдет мирно, если Жовтяка восстановят

Вера УЛЬЯНЧЕНКО не будет обращаться в суд, если в должности председателя Киевской областной государственной администрации будет восстановлен Евгений ЖОВТЯК.

Об этом она заявила сегодня в ходе своей встречи с прессой, которую провела в кабинете председателя КОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что сегодня состоялось ее представление аппарату облгосадминистрации и она приступила к исполнению своих обязанностей как председатель Киевской областной государственной администрации в соответствии с Указом Президента Украины. В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, что ее официальное представление как председателя КОГА состоится в ближайшее время на собрании актива области.

„А сегодня я приступила к исполнению своих обязанностей как председатель КОГА. Есть Указ Президента о моем назначении, он действует, я нахожусь в этом помещении согласно Указу”, - сказала она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что провела совещание с заместителями председателя КОГА, начальниками управлений. Она сказала, что не будет назначать новых заместителей председателя КОГА, пока не закончатся судебные разбирательства иска Е.ЖОВТЯКА относительно его восстановления на работе. „Пока буду работать с тем составом администрации, который есть”, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Отвечая на вопрос об обстоятельствах своего вхождения в кабинет председателя КОГА, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, что не занималась взломом дверей, но когда пришла, то ключей в администрации не нашлось. По ее словам, „были вызваны слесари, и я зашла в кабинет, уже тогда, когда он был открыт”.

„Я не считаю, что это личная квартира Евгения Дмитриевича (Е.ЖОВТЯКА – УНИАН), я зашла в служебный кабинет, не нарушив ни одного пункта закона” – сказала она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что она освободит должность председателя Киевской областной государственной администрации, если будет Указ Президента о восстановлении Е.ЖОВТЯКА на работе, или соответствующее решение исполнительной службы.

„Я уважаю его право отстаивать себя на этом посту. Когда ЖОВТЯК будет восстановлен в должности согласно закону, когда будет выдан Указ о его восстановлении, я буду уважать это решение Президента. Я не буду обращаться в суд” – сказала она.

Как сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Причины освобождения в указе названы не были.

Е.ЖОВТЯК заявил, что Президент не получает достоверной информации о ситуации в Киевской области. “Все попытки встретиться с ним, чтобы проинформировать о каких-то вопросах, разбивались о бастион одностороннего, неправдивого и тенденциозного информирования, выстроенного вокруг Президента его советником Александром ТРЕТЬЯКОВЫМ”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к председателю государства и отменил указ Президента Украины от 24 мая, обновив его в должности. Однако в тот же день на сайте главы государства появился указ В.ЮЩЕНКО о назначении Веры УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации.