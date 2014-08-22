Оператор Reuters снял будни военных в зоне АТО

15:12, 22 августа 2014
Политика
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На видео показано что делают украинские военные в перерывах между боями с террористами.

REUTERS

В видеоматериале показано как военные сил АТО следят за обстановкой. На рассвете перемещаются между стратегическими точками. Кроме того, в кадре показан военный, который одет в камуфляжную форму под названием "кикимора".

В перерывах между боями с террористами, военные готовят еду на полевых кухнях, ведут наблюдение за местностью.

А после внезапных выстрелов врага, сразу же занимают боевые позиции.

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