Оператор Reuters снял будни военных в зоне АТО

В видеоматериале показано как военные сил АТО следят за обстановкой. На рассвете перемещаются между стратегическими точками. Кроме того, в кадре показан военный, который одет в камуфляжную форму под названием "кикимора".

В перерывах между боями с террористами, военные готовят еду на полевых кухнях, ведут наблюдение за местностью.

А после внезапных выстрелов врага, сразу же занимают боевые позиции.