Названа причина аварии на железной дороге в Черкасской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области. "22 августа в 6.35 в дежурную часть оперативно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 72 км отрезка Шевченковского отделения Одесской железной дороги на входе в ст. "Городище" во время движения грузового поезда №1468 (36 вагонов из них 35 цистерн), следовавшего от станции Мироновка к станции Кременчуг произошло схождение с рельсов 20 цистерн с мазутом, 11 из которых сошли с рельсов и загорелись в результате разлива мазута на площади 1250 кв. м.

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Причиной аварии стало повреждение оси одной из товарных цистерн с мазутом на стрелке при въезде на станцию, что и привело к отрыву вагонов на скорости от основного состава поезда.

На месте аварии работает мобильно-оперативная группа и штаб управления ГСЧС в количестве 25 человек, 45 курсантов Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.