В СНБО подтвердили, что колонна гуманитарного конвоя РФ движется по территории Украины

В СНБО подтверждают, что российская гуманитарная колонна начала движение по территории Украины через КПП “Изварино”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель СНБО.

В то же время агентству пока не удалось связаться с представительством Международного комитета Красного креста в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская колонна гуманитарной помощи начинает движение в направлении Луганска, не ожидая окончания оформления груза украинской стороной.

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После этого СМИ сообщили, что первые грузовики российской «гуманитарной колонны» въехали в Украину, и следуют в сторону Луганска.

Колонна из 280 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправилась в Украину из Подмосковья 12 августа. Грузовики прибыли к границе с Украиной 14 августа.

Украинские пограничники и таможенники днем 21 августа начали погранично-таможенное оформление российского гуманитарного груза в пункте пропуска “Донецк” (РФ).