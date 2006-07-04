Пискун слышал звон, да не знает где он

Высший административный суд Украины заявляет о беспочвенности обвинений бывшего генерального прокурора Святослава ПИСКУНА в намеренной замене коллегии судей, которая рассматривала его дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ по поводу предположений С.ПИСКУНА относительно причин замены коллегии судей, которая рассматривала дело о восстановлении его в должности генпрокурора. (Сегодня ВАСУ отказал С.ПИСКУНУ признать противоправным и отменить Указ Президента от 14 октября 2005 года об освобождении его от должности генпрокурора. После судебного заседания С.ПИСКУН заявил, что “сегодня ночью был практически полностью заменен состав коллегии судей ВАСУ”. «Это давление на суд. Убрали ту коллегию, которая пыталась справедливо (очевидно, в его пользу) рассмотреть дело» – УНИАН).

“Такое обвинительное заявление в адрес Высшего административного суда Украины является безосновательным и не соответствует действительности”, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, 19 июня 2006 года административное дело по иску С.ПИСКУНА действительно рассматривала другая пятерка судей. Кроме председательствующей на судебном заседании Магдалины БИМ, всех судей заменили другими. “Но причина совсем не в том, что на судей предыдущей пятерки оказывали давление или что-то еще”, подчеркивается в сообщении.

Как объясняют в пресс-службе, 19 июня дело слушала коллегия судей из разных судебных палат ВАСУ (всего их четыре в ВАСУ). Тогда суду было известно о ходатайстве С.ПИСКУНА (его он направил накануне) относительно переноса судебного заседания в связи с его болезнью, поэтому рассмотрения дела по существу не ожидали, и было возможно собрать коллегию из разных судебных палат именно для решения вопроса о перенесении слушания дела.

Сегодня же, 4 июля, дело рассматривала коллегия, где все судьи из судебной палаты по рассмотрению дел, связанных со спорами относительно прохождения публичной службы, потому что это именно их предмет рассмотрения, отмечают в пресс-службе ВАСУ. Такой состав коллегии сформирован для того, чтобы судьи, которые специализируются на рассмотрении именно таких дел, детальнее изучили материалы дела и смогли вынести справедливое решение по этому административному делу. “Кстати, коллегия судей была сформирована заранее, и все судьи имели достаточно времени для ознакомления с материалами дела”, добавили в пресс-службе.