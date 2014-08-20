Бойцы "Донбасса" не дали террористам прорваться в Иловайск

Об этом сообщает пресс-служба батальона.

"Бойцы "Донбасса" отбили попытку террористической группировки "Восток" войти в Иловайска с севера, с подкреплением (шесть единиц танков). В ходе двухчасового боя два танка террористов были уничтожены, два подняли белый флаг, два отошли", - говорится в сообщении.

В "Донбассе" уверяют, что благодаря удачной работе батальона и артдивизиона ВСУ была уничтожена половина личного состава противника.

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"Потеряв танк и БМП, террористы захватили автобус с ранеными бойцами "Донбасса". Двое раненых погибло. Других удалось отбить", - сообщает пресс-служба.

"2/3 города находится под контролем украинских силовиков. 1/3 удерживает незаконное вооруженное формирование "Оплот". Батальоны "Днепр" и "Азов" находятся за пределами Иловайска. В течение дня ими были осуществлены попытки зайти в город, но они не имели успеха", - отметили в "Донбассе".

Также в батальоне сообщили, что на восточной окраине Иловайска велся ожесточенный бой с террористами "Оплота", по результатам которого "Донбасс" уничтожил двадцать террористов и три миномета.

Кроме того украинские военные отрезали поставки оружия и боеприпасов со стороны Донецка; уничтожили КамАЗ и БМП террористов и захватили большое количество оружия и снаряжения.

"В плену находятся двадцать два террориста, из которых двое граждан Чеченской республики, пять кадровых российских военных в форме, два гражданина Словакии (сербского происхождения)", - говорится в сообщении.

Потери батальона "Донбасс" за среду - двое бойцов, ВСУ - семеро