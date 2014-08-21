СНБО: Силовики в Иловайске получили мощное подкрепление (карта АТО)

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

По данным Совета, прибытие подкрепления позволило войскам закрепиться на позициях и отбить две атаки террористов. Под контроль украинских бойцов сейчас взята большая часть Иловайска, однако террористы пытаются вернуть утраченную территорию.

Читайте такжеВ боях под Иловайском погиб поселковый голова с ХмельнитчиныВ целом, на данный час наиболее заостренной ситуация остается в районах Луганска, Донецка, Дмитровки, Николаевки, Ясиноватой, Иловайска, Краснодона, Макеевки, Горловки, кургана Саур-Могила, где идут активные боевые действия между силами АТО и террористами.

Военные продолжают оперативную отработку Станицы Луганской, Малониколаевки, Иллирии Луганской области и Землянки и Ясиновки Донецкой области, а также оборонять освобожденные населенные пункты Новосветловка и Хрящеватое.

Напомним, за последние сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военнослужащих и был ранен 21.

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