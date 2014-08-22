Террористы обстреляли из минометов жителей Красного партизана у водовоза - пресс-центр АТО

03:32, 22 августа 2014
Политика
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Боевики "ДНР" ведут стрельбу из минометов по мирным жителям, когда те набирают воду у водовозов. 

вода, ведра,бидон / Прес-центр АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

По словам жителей поселка Красный партизан, уже в течение месяца у них отсутствует централизованное водоснабжение. За водой приходилось ходить несколько километров до ближайшего колодца.

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"Поэтому водовозку здесь ждут с нетерпением. Поэтому очереди немалые. Но ... В то время, когда у водовозки собираются простые селяне, террористы открывают минометный огонь из 2Б9 "Василек". Результаты таких обстрелов - это убитые или раненые мирные люди, разрушены дома", - говорится в сообщении.

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