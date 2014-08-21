Швеция выделяет 3,8 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

21:14, 21 августа 2014
Политика
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Швеция выделяет 3,8 млн евро на гуманитарную помощь Украине.  Об этом в ходе брифинга заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

швеция / Правда.if.ua

"Швеция выделяет 3,8 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом заявила министр по развитию международного сотрудничества Хиллеви Энгстрем. По ее словам, выделенные средства пойдут на закупку продовольственных товаров и медикаментов для восточной Украины, а также на восстановление инфраструктуры региона", - сообщил Лысенко, передает корреспондент РБК-Украина.

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При этом, по его словам, министр добавила, что в будущем Швеция может выделить на гуманитарную помощь Украине дополнительные средства.

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