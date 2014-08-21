Швеция выделяет 3,8 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

"Швеция выделяет 3,8 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом заявила министр по развитию международного сотрудничества Хиллеви Энгстрем. По ее словам, выделенные средства пойдут на закупку продовольственных товаров и медикаментов для восточной Украины, а также на восстановление инфраструктуры региона", - сообщил Лысенко, передает корреспондент РБК-Украина.

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При этом, по его словам, министр добавила, что в будущем Швеция может выделить на гуманитарную помощь Украине дополнительные средства.