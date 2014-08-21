Нидерланды помогут Украине восстановить Донбасс

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, об этом министр иностранных дел Королевства Нидерланды Франс Тиммерманс, который находится в Украине с рабочим визитом, заявил на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Основное внимание во время встречи было посвящено ситуации на Донбассе и практическим мерам украинской стороны и международного содружества по ее урегулированию.

Читайте такжеСМИ: Нидерланды отправили на помощь украинским силовикам своего офицера связиВ этой связи Тиммерманс заявил о готовности Нидерландов оказывать содействие Украине в восстановлении инфраструктуры Донбасса и способствовать в преодолении гуманитарного кризиса в регионе.

Отдельно во время переговоров речь шла о взаимодействии двух стран в вопросах европейской интеграции Украины, в частности, в контексте имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и реализации второй фазы Плана действий введения безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Нидерландов также заявили о необходимости как можно скорее расследовать обстоятельства катастрофы самолета «Боинг-777» «Малазийских авиалиний» и привлечь к ответственности виновных в этом террористическом акте.