В пяти районах Донецка восстановлено водоснабжение

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

В сообщении напоминается, что 17 августа в 18.40 была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая снабжала водой миллионный Донецк, и город остался без воды.

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"Благодаря компетентности персонала КП «Донецкгорводоканал» и правильным действиям в данной ситуации, на момент прекращения подачи воды на город удалось максимально сохранить запас воды в резервуарах водопроводных узлов", - отмечают в горсовете.

Так, 18, 19 и 20 августа был организован подвоз воды из данных резервуаров для населения во все районы города, а так же в медицинские учреждения и пищевым предприятиям.

20 августа были завершены работы по восстановлению электроснабжения Верхнекальмиусской фильтровальной станции.

21 августа до конца дня планируется восстановить водоснабжение в полном объеме во всех районах города. В то же время, отмечается, что в полном объеме вода будет подаваться всем потребителям с 19 до 22 часов, а в остальное время – с перебоями.

В связи с тем, что работы по восстановлению водоснабжения еще ведутся, в течение дня в Ленинский, Кировский, Куйбышевский, Петровский, Буденновский, Калининский, Киевский районы еще будут направлены машины для подвоза технической воды.