У Литвина говорят, что БЮТ ведет системные переговоры с ПР

Досрочных перевыборов в Украине не будет. В этом убежден нардеп от блока Литвина Михаил Сирота. Нардеп подчеркнул, что имеет в виду как парламентские, так и президентские досрочные выборы.

На круглом столе в УНИАН нардеп заявил, что “все геополитические силы извлекают максимальную выгоду, абсолютно игнорируя интересы общества”. И просил не “удивляться потому, что между главами БЮТ и Партией регионов системно проходят переговоры о поднятии проходного барьера на выборах в парламент. Я не удивлюсь, когда на следующих парламентских выборах нам конституционным большинством голосов предложат 10-процентный, чтобы окончательно расчленить Украину”, - добавил Сирота.

Блокирование Партией регионов трибуны ВР нардеп объясняет тем, что ПР отстранили от окончательного раздела государственного имущества и земельных ресурсов. “Сегодня президентские выборы рассматриваются не как рычаг борьбы, не как полномочия. Полномочия и власть никому не нужны, - утверждает депутат. - Нужно конкретное реальное государственное имущество, которое должно перейти в собственность финансово-политических групп, которые сегодня контролируют Украину. Именно с этим связана борьба в парламенте”.

Что касается планов ВР, то наиболее разрекламированные из них Сирота считает нереальными. “Депутаты не снимут депутатскую неприкосновенность, не внедрят “императивный мандат”, а собственность распределят на свою пользу полностью. Конституция до президентских выборов изменена не будет, референдума относительно Конституции тоже не будет. И только после президентских выборов, очевидно, у парламента наступит возможность (надеюсь, шестого созыва) набрать 300 голосов для завершения конституционной реформы”, - убежден нардеп.

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