Порошенко поедет с визитом в Николаев

Как сообщили УНИАН в отделе информационно-аналитического обеспечения Николаевской областной госадминистрации, президент планирует посетить 79-ю николаевскую отдельную аэромобильную бригаду (ОАМБ), а также судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон".

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В ходе визита глава государства ознакомится с подготовкой и материально-техническим обеспечением военнослужащих 79-й ОАМБ, вручит государственные награды военнослужащим и ордер на квартиру семье погибшего военнослужащего.

Кроме того, планируется, что Петр Порошенко передаст бронированную машину скорой медицинской помощи, созданную на базе БТР-70, военнослужащим бригады.

Во второй половине дня президент посетит судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон", где примет участие в церемонии спуска на воду морских буксиров и закладки новых судов.