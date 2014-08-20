Порошенко уволил главу Херсонской ОГА Одарченко

Об этом говорится в сообщении в газете "Урядовий кур'єр" от 20 августа.

Читайте такжеГубернатор Херсонщины просит СНБО ввести на территории области военное положение

В то же время, ресурс "ХЕРСОН Онлайн" со ссылкой на источник в ОГА сообщил, что Кабмином уже согласована кандидатура нового председателя ОГА - им будет назначен народный депутат от УДАРа Андрей Путилов.

Как сообщал УНИАН, 25 июля председатель Херсонской ОГА Юрий Одарченко подал заявление об отставке.В нем Юрий Одарченко указал, что его отставка связана с отставкой главы Кабмина Арсения Яценюка.