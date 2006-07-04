Стецькив хочет усилить Партию регионов, но не всю

Бывший народный депутат, член партии “Реформы и порядок” Тарас СТЕЦЬКИВ рекомендует коалиции согласиться с рядом требований Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если Партии регионов отдать определенное количество комитетов и должность вице-спикера – это в значительной степени расслабит ситуацию и то крыло, которое условно можно назвать партией мира, ведь там не все ястребы – януковичи и кушнаревы», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Он также убежден, что необходимо согласиться с требованием о раздельном голосовании по кандидатурам на должность премьера и спикера. По его словам, после отказа “помаранчевых” от этой инициативы Партии регионов будет тяжело объяснять свою позицию относительно блокирования парламента.

Т.СТЕЦЬКИВ также убежден, что сегодня Партию регионов не интересуют должности в правительстве, поскольку они не хотят брать на себя ответственность. По его мнению, «помаранчевое» правительство должно взять на себя ответственность за сложности при формирование бюджета, вероятный пересмотр газовых договоров с РФ, риски при колебании цен на нефть, на металлопродукцию.

Т.СТЕЦЬКИВ также не исключает, что до конца года в стране обострится социальная ситуация. Он считает, что в этой ситуации виноваты “помаранчевые” силы, поскольку не могли быстро согласиться на условия коалиции.

Как сообщал УНИАН, накануне Партия регионов заявила о готовности разблокировать работу парламента при условии выполнения ряда требований. Главные из них: избрание руководства Верховной Рады не открытым, а тайным голосованием, а также распределение руководящих парламентских портфелей пропорционально составу парламента, то есть без каких-либо приоритетов для коалиционного большинства. Также Партия регионов настаивает, чтобы с ней согласовывали кадровые назначения в тех регионах, где она получила большинство голосов избирателей.