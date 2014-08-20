СМИ: Министр экономики Павел Шеремета подал в отставку

21:32, 20 августа 2014
Политика
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Павел Шеремета подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли.

Шеремета подал в отставку - источник

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в составе Кабинета министров. 

Шеремета написал заявление во время заседания правительства в среду, 20 августа, и подал его премьер-министру Арсению Яценюку.

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Павел Шеремета до своего назначения на министерский пост в конце февраля 2014 года возглавлял Киевскую школу экономики.

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