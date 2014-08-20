СМИ: Министр экономики Павел Шеремета подал в отставку

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в составе Кабинета министров.

Шеремета написал заявление во время заседания правительства в среду, 20 августа, и подал его премьер-министру Арсению Яценюку.

Читайте такжеШеремета рассказал, как Украина готовится к вводу Россией пошлин на наши товарыИздание не располагает информацией о причинах решения министра.

Павел Шеремета до своего назначения на министерский пост в конце февраля 2014 года возглавлял Киевскую школу экономики.