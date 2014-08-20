СМИ: Министр экономики Павел Шеремета подал в отставку
21:32, 20 августа 2014Политика
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Павел Шеремета подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли.
Шеремета подал в отставку - источник
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в составе Кабинета министров.
Шеремета написал заявление во время заседания правительства в среду, 20 августа, и подал его премьер-министру Арсению Яценюку.
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Павел Шеремета до своего назначения на министерский пост в конце февраля 2014 года возглавлял Киевскую школу экономики.
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