В параде в Киеве примут участие 120 участников АТО

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«В отличие от многих предыдущих, нынешний военный парад будет проходить в условиях, когда страна в крайне сложных условиях защищает восточную границу. Поэтому довольно символично будет прохождение по Крещатику 24 августа сводной «коробки» АТО, куда вошли 120 участников боевых действий на востоке», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, «бок-о-бок с военнослужащими ВС Украины, работниками МВД и другими участниками АТО пойдут 24 пограничника».

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Как сообщал УНИАН, вечером 20 августа, на Крещатике состоится генеральная репетиция парада к 23-й годовщине Независимости Украины.

В репетиции примут участие сводные подразделения Вооруженных сил Украины и других силовых структур.