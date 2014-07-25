Председатель Херсонской областной госадминистрации подал в отставку

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Также Юрий Одарченко разместил в соцсети скан своего заявления на имя президента Петра Порошенко.

В частности, в документе указывается, что его отставка связана с отставкой главы правительства Арсения Яценюка.

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"24 июля 2014 года Кабинет министров под руководством Яценюка Арсения Петровича подал заявление об отставке в связи с распадом коалиции в Верховной Раде. Мое назначение на должность состоялось по представлению данного состава Кабинета министров. На основании положений ч. 5 ст. 118 Конституции Украины в своей деятельности я руководствовался принципами, на которых было построено работу Кабинета министров", - написал Юрий Одарченко.

Также он указывает на тот факт, что не может в нынешних условиях реализовывать партийные указания по развитию государства.

«При этих обстоятельствах я лишен возможности выполнять свои полномочия в интересах территориальных общин области, не имею возможности реализовать видение ВО "«Батькивщина" относительно дальнейшего развития демократического, правового и социального государства. Мое пребывание на должности главы областной государственной администрации в условиях отставки правительства, политику которого я поддерживал и реализовывал, будет противоречить этическим принципам функционирования парламентско-президентской республики", - написал Юрий Одарченко.