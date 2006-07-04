Сын Черновецкого ”оторвался” в Одессе?

В МВД официально не комментируют и не называют фамилий лиц, которые учинили драку в одесском баре «Ибица», в том числе информацию СМИ о якобы участии Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО, сына Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, в этом инциденте.

В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников в правоохранительных органах, среди участников инцидента в клубе значится Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщил источник, 2 июля в 5.35 утра в дежурную часть Одесской милиции поступило сообщение о том, что в городскую клиническую больницу с пляжа «Аркадия» были доставлены трое граждан 1981-1978 гг. рождения, которые в ночном клубе «Ибица» получили телесные повреждения.

В то же время, 2 июля в 6.00 в милицию обратился начальник безопасности ночного клуба «Ибица» с заявлением с просьбой принять соответствующие меры к неизвестным лицам, которые в ночь на 2 июля учинили драку и нанесли телесные повреждения сотрудникам охраны клуба. В ходе проверки этой информации было установлено, что противоправные действия совершила группа лиц в составе 8-10 человек, отдыхавшая в этом баре.

По информации охранника было установлено, что эта группа пребывая в состоянии алкогольного опьянения. «цеплялась к посетителям, грубо ругалась и на замечания персонала не реагировала».

Кроме того, на требования охраны бара эта группа вела себя «неадекватно». В то же время когда охрана попыталась «попросить людей покинуть заведение» они оказали им сопротивление.

По факту противоправных действий, совершенных группой неизвестных лиц, милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.