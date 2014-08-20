В среду в Украину приезжает заместитель генсека ООН

По словам представителя генсека Стефана Дюжаррика, Фелтман в Киеве проведет ряд встреч с официальными представителями правительства, сотрудниками ООН и международных организаций.

"Встречи пройдут в рамках миссии "добрых услуг", предложенных Генеральным секретарем ООН", - подчеркнул пресс-секретарь.

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Отвечая на вопросы журналистов, Дюжаррик подчеркнул, что недавний трагический инцидент с нападением на группу переселенцев на востоке Украины указывает на неотложность установления режима прекращения огня и поиска дипломатического решения.

Пресс-секретарь добавил, что Джеффри Фелтман планирует поднять эти вопросы в рамках своего визита в Украину.