В среду в Украину приезжает заместитель генсека ООН
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман с 20 по 22 августа осуществит рабочий визит в Украину, сообщается на сайте Всемирной организации.
По словам представителя генсека Стефана Дюжаррика, Фелтман в Киеве проведет ряд встреч с официальными представителями правительства, сотрудниками ООН и международных организаций.
"Встречи пройдут в рамках миссии "добрых услуг", предложенных Генеральным секретарем ООН", - подчеркнул пресс-секретарь.
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Отвечая на вопросы журналистов, Дюжаррик подчеркнул, что недавний трагический инцидент с нападением на группу переселенцев на востоке Украины указывает на неотложность установления режима прекращения огня и поиска дипломатического решения.
Пресс-секретарь добавил, что Джеффри Фелтман планирует поднять эти вопросы в рамках своего визита в Украину.