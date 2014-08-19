Посол США в НАТО считает, что поставки оружия боевикам "вписываются в модель поведения России"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом посол сказал журналистам.

На вопрос, обладают ли США подтверждением сообщений о пересечении 14 августа украинской границы российской бронетехникой, Лут ответил: „У нас нет безусловной информации относительно количества авто, которые пересекли границу в этом конкретном пункте в этот именно день. Но что кристально четко, что месяцами длится модель просачивания (через украинскую границу из России) тяжелого оружия, включая танки, обслуживающий персонал, современные системы, такие как SN-11, которой был сбит МН17, - это все укладывается в эту модель”.

Читайте такжеВ НАТО считают возможным повторение Россией «украинского сценария» в других странахАмериканский посол подчеркнул: „Еще нет задымленного пистолета, чтобы сказать, что да, Белый дом и Пентагон подтверждают заявление генсека НАТО Расмуссена”, в котором он подтвердил вторжение именно в этом случае. „Но существующая модель такая, что от нее нельзя убежать. У меня нет доказательств, что это произошло, но это укладывается в модель, которая не вызывает вопросов. Мы все видели это, это было в новостях, лидеры сепаратистов это признают и даже этим гордятся”, - добавил Лут.

На вопрос, может ли НАТО вмешаться в ситуацию в случае российской интервенции, американский дипломат ответил, что отправной пункт в этом вопросе то, что Украина - партнер, но не союзник Альянса. „Защищать союзника - это обязанность, обязательство. Это статья пятая, об этом наш договор. И это будет отправным пунктом дискуссии Совета Североатлантического совета на саммите НАТО) относительно поддержки Украины”, - сказал Лут.