Появились первые снимки Volkswagen Sharan II (фото)

Volkswagen Sharan второго поколения появится на рынке уже в следующем году, а пока один из автомобилей-прототипов, замаскированных под удлиненный Volkswagen Caddy, проходит дорожные тесты в США. Sharan II будет крупнее своего предшественника и будет базироваться на платформе Passat. Предполагается, что его сборка будет производиться на заводе Volkswagen в г. Пальмела (Португалия).

Линейка поперечно расположенных двигателей также перейдет по наследству от Passat: базовый 1,6-литровый мощностью 115 л.с., 2,0-литровый мощностью 150 л.с. и самый могучий 250-сильный V6 объемом 3,6 литра. Кроме этого, покупателям будет доступна дизельная версия с 2,0-литровым 140-сильным мотором.

Напомним, что первое поколение Volkswagen Sharan выпускается с 1995 года и является совместной разработкой VW и Ford (американский аналог автомобиля называется Ford Galaxy). Sharan II будет единоличной разработкой Volkswagen.

Autonews.ru