Дипломатов Франции и Германии обвиняют в "безграничной наивности" в переговорах с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал советник президента Польши Бронислава Коморовского по международным вопросам Роман Кужняр в эфире польского телеканала TVN24 Biznes и Świat.

"Немецкие и французские дипломаты оказались полностью неготовыми к встрече с главами МИД России и Украины. Эта встреча оказалась показательным поражением, которое продемонстрировало беспредельную наивность Берлина и Парижа или недостаток компетенции", - сказал он.

Советник польского президента отметил, что факт того, что дипломаты из этих стран выступили инициаторами встречи, удостоверяет, что они хотели взять на себя ответственность и решить кризис в Украине, но это им не удалось.

Читайте такжеГермания и Франция играют на стороне России в переговорах с Украиной - польский политикПо словам Кужняра, страны Западной Европы раньше пытались за спинами других стран "удовлетворить" притязания России за счет интересов стран из Восточной Европы. Как сказал Кужняр, у него складывалось впечатление, что такое могло иметь место и во время последних переговоров.

"Возможно, россияне "моргнули глазом" и думали, что если не будет Польши, то легче договоримся. Но где мы теперь? В лесу", - сказал Кужняр и назвал "компрометацией" берлинские переговоры.

Читайте такжеВ ЕС считают, что Украина не должна вести переговоры с террористамиСоветник Коморовского, который является профессором международного права и преподавателем в Варшавском университете, заявил, что переговоры с Россией в вопросе Украины должен вести весь Евросоюз, а не отдельные государства.

"Стороной для РФ должна была целая Европа, ибо только целая Европа может быть достаточно объективной и иметь достаточно сил, чтобы заставить Россию выполнять международное законодательство", - отметил он.

Кужняр назвал "преступной" политику, которую ведут русские в Украине с помощью "бандитов".

"Польша так или иначе была, есть и будет той европейской страной, которая будет делать больше всего для Украины", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров с главами МИД Германии, Франции и России заявил об отсутствии прогресса по их результатам, поскольку, по его словам, Россия не готова выполнить обязательства для прекращения боевых действий на Донбассе.

Ранее представители Германии и Франции призвали украинскую власть сесть за стол переговоров с пророссийскими боевиками.