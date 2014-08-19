Дипломатов Франции и Германии обвиняют в "безграничной наивности" в переговорах с РФ
Проведенные 17 августа переговоры министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России продемонстрировали "безграничную наивность" немецких и французских дипломатов, которые переоценили свои возможности по разрешению кризиса на Донбассе без участия других государств Европейского Союза.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал советник президента Польши Бронислава Коморовского по международным вопросам Роман Кужняр в эфире польского телеканала TVN24 Biznes и Świat.
"Немецкие и французские дипломаты оказались полностью неготовыми к встрече с главами МИД России и Украины. Эта встреча оказалась показательным поражением, которое продемонстрировало беспредельную наивность Берлина и Парижа или недостаток компетенции", - сказал он.
Советник польского президента отметил, что факт того, что дипломаты из этих стран выступили инициаторами встречи, удостоверяет, что они хотели взять на себя ответственность и решить кризис в Украине, но это им не удалось.
Читайте такжеГермания и Франция играют на стороне России в переговорах с Украиной - польский политикПо словам Кужняра, страны Западной Европы раньше пытались за спинами других стран "удовлетворить" притязания России за счет интересов стран из Восточной Европы. Как сказал Кужняр, у него складывалось впечатление, что такое могло иметь место и во время последних переговоров.
"Возможно, россияне "моргнули глазом" и думали, что если не будет Польши, то легче договоримся. Но где мы теперь? В лесу", - сказал Кужняр и назвал "компрометацией" берлинские переговоры.
Читайте такжеВ ЕС считают, что Украина не должна вести переговоры с террористамиСоветник Коморовского, который является профессором международного права и преподавателем в Варшавском университете, заявил, что переговоры с Россией в вопросе Украины должен вести весь Евросоюз, а не отдельные государства.
"Стороной для РФ должна была целая Европа, ибо только целая Европа может быть достаточно объективной и иметь достаточно сил, чтобы заставить Россию выполнять международное законодательство", - отметил он.
Кужняр назвал "преступной" политику, которую ведут русские в Украине с помощью "бандитов".
"Польша так или иначе была, есть и будет той европейской страной, которая будет делать больше всего для Украины", - заверил он.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров с главами МИД Германии, Франции и России заявил об отсутствии прогресса по их результатам, поскольку, по его словам, Россия не готова выполнить обязательства для прекращения боевых действий на Донбассе.
Ранее представители Германии и Франции призвали украинскую власть сесть за стол переговоров с пророссийскими боевиками.