Россия не готова выполнять обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе - глава МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

«Это были очень сложные дискуссии по всем вопросам, я так понимаю, что российская сторона на сегодня не готова взять на себя полный уровень обязательств по обеспечению присутствия ОБСЕ, эффективного контроля на российско-украинской границе и не готова признать факты постоянного пересечения границы наемниками и тяжелой техникой. И конечно факты обстрелов с российской территории», - сказал Климкин, отметив, что эти вопросы были основными на четырехсторонней встречи в Берлине.

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Климкин также отметил, что для него важно, чтобы Россия взяла на себя обязательства влиять на террористов в Донецке и Луганске таким образом, чтобы обеспечить эффективный контроль границы.

«Для меня критически важно, чтобы российская сторона взяла на себя обязательства обеспечить присутствие наблюдателей ОБСЕ для осуществления эффективного мониторинга. Критическим также остается прогресс по заложникам», - отметил Климкин.