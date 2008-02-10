Прокурор Киева: Рудьковского задержали потому что он игнорировал следователя

Прокурор г.Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ утверждает, что бывший министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ был задержан с соблюдением всех норм законодательства из-за уклонения от сотрудничества с органами следствия по уголовному делу, в котором последней обвиняется в незаконном использовании почти 400 тысяч гривен бюджетных средств.

Об этом прокурор заявил, комментируя вчерашнее задержание Н.РУДЬКОВСКОГО сотрудниками СБУ.

"Задержан он был не в больнице. Все требования законодательства были соблюдены", - сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ.

При этом он объяснил, что, начиная с 21 декабря 2007 года, Н.РУДЬКОВСКИЙ должен был приступить к ознакомлению с выдвинутым ему обвинением. "Это должно было происходить в помещении следователя, но он не являлся", - заметил Е.БЛАЖИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту растраты средств служебными лицами одного из государственных предприятий Министерства транспорта и связи Украины на общую сумму 400 тыс. грн., по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах). По данным пресс-центра СБУ, в организации преступления подозревается один из руководителей Министерства транспорта и связи.

14 декабря СБУ вызвала на допрос Н.РУДЬКОВСКОГО по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн. Эпизод, по которому вызывался Н.РУДЬКОВСКИЙ в СБУ, касается поездки "Киев – Париж – Киев" на частном чартерном самолете, которую он осуществил с 9 по 12 июня этого года, оплатив этот рейс за счет Минтранса. Следователь СБУ после допроса избрал для Н.РУДЬКОВСКОГО меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве задокументированы факты использования в личных интересах служебного положения должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины, что привело к незаконным расходам государственных средств на сумму 122 тысячи 213 гривен. В частности, установлено, что в период с 7 по 13 июля 2007 года делегация Минтрансвязи в составе 11 человек во главе с министром (Н.РУДЬКОВСКИМ – УНИАН) находилась с рабочим визитом в городе Токио (Япония).

Сегодня пресс-служба Н.РУДЬКОВСКОГО распространила заявление о том, что “9 февраля 2008 года, около 21 часов 30 минут вооруженные лица в масках задержали Н.РУДЬКОВСКОГО в стационарном отделении больницы, где он находился после операции, и повезли в неизвестном направлении”.