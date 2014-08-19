В Донецке боевики сделали огневую точку из больницы, внутри - сотни больных

Как рассказали сотрудники медицинского учреждения, руководство интерната сбежало с рабочих мест, сейчас обслуживанием всех нуждающихся в лечении и уходе (а среди них есть и буйные) занимаются 7 медсестер и санитарок.

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Кроме того, боевики установили на территории учреждения минометные установки и периодически проводят обстрелы украинских военных. Все просьбы убрать с территории интерната огневую точку и пожалеть тяжело больных людей остаются тщетными, сообщает 62.ua.

При этом часть медперсонала больницы сегодня не смогла попасть на работу. Боевики "ДНР" не пропустили их через свой блокпост, мотивировав это тем, что украинские военные скоро начнут наступление.

На вопрос о судьбе людей, нуждающихся в постоянном медицинском уходе и приеме лекарств, боевики ответили: «Это война. Издержки могут быть».