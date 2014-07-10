СНБО: В Снежном боевики разместили огневую точку на куполе церкви

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают прибегать к практике так называемого живого щита. Бандиты прикрываются мирным населением и организуют боевые позиции в густонаселенных районах», - сказал он.

Читайте такжеВ Донецке боевики похитили священника

«В городе Снежное Донецкой области в районе магазина «Фуршет» и здания управления Пенсионного фонда Украины обустроена позиция для БТР, а также складские помещения с оружием и комендатура», - сообщил Лысенко.

«На территории городского военкомата боевики обустроили базу, на которой находятся пушки и грузовики. Кроме этого, на территории церкви и пожарной части боевики расположили минометные расчеты, а на куполе самой церкви разместили огневую точку», - сообщил он.