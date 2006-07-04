Жара возвращается

Завтра на территории Украины без осадков, кратковременные дожди ожидаются лишь в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью составит 12-17°, днем 24-29°; в восточной части ночью 9-14°, днем 21-26°.

6-7 июля сохранится переменная облачность, без осадков, лишь днем в Карпатах и Крыму местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, в восточной части местами 9-11°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°.

8-9 июля преимущественно без осадков, лишь 8 июля в Крыму и Карпатах, утром и днем 9 июля в восточных областях и Приазовье кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится, лишь в восточных областях ночью повысится до 13-18°, а днем 9 июля снизится до 19-25°.

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°, по области ночью 12-17°, днем 24-29°.

6-9 июля в столице и области также осадков не ожидается. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.