ОБСЕ: Российский гуманитарный конвой проверят на следующей неделе

Об этом в комментарии информагентства AFP в воскресенье, 17 августа, сказал представитель ОБСЕ Поль Рикар, сообщает dw.de.

В свою очередь официальный уполномоченный Международного комитета Красного Креста (МККК) по контактам с Россией Паскаль Кютта сегодня сказал, что совершил "общий" осмотр российского конвоя. В то же время детальная инспекция его содержания пока Комитетом не начиналась, уточнил он. Тем временем 16 из 300 российских грузовиков, которые остановились в четверг в Каменске-Шахтинском, в воскресенье поступили в КПП Донецк в России на границе с Украиной.

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Как известно, Украина ранее признала российских конвой гуманитарной помощью для населения Донбасса. Министр социальной политики Украины Людмила Денисова 16 августа подписала приказ о признании груза МККК гуманитарной помощью, сообщил департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата правительства Украины.

В сообщении, опубликованном на правительственном портале, говорится, что письмо с перечнем товаров гуманитарной помощи, который поступил в Минсоцполитики, подписал глава региональной делегации МККК в России, Беларуси и Молдове Паскаль Кютта. Согласно ему гуманитарный груз состоит из говядины тушеной, риса, гречки, медикаментов, электростанций, спальных мешков и т.д. ”Всего 12 наименований общим весом 1856,3 тонны”, - говорится в сообщении.