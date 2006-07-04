Рыбачук прогнозирует разблокирование работы парламента

Перерыв в заседании круглого стола лидеров парламентских фракций с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО сделан для внесения редакционных правок в финальный меморандум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК.

«Сейчас взяли паузу для того, чтобы сделать редакционные правки», - сказал он.

О.РЫБАЧУК отметил, что на заседании царила атмосфера взаимопонимания. «Есть ощущение, что завтра будет разблокирована работа парламента», - сказал он.

Глава Секретариата Президента также сообщил, что в ходе первого раунда были обсуждены все 12 пунктов ультиматума Партии регионов, и во время перерыва лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ планирует провести заседание политсовета, на котором утвердить наработанный проект меморандума.

Как сообщал УНИАН, после почти трехчасового заседания круглого стола с участием Президента Украины в его работе объявлен перерыв до 18 часов.