В Луганске за сутки за обстрела погибли 5 мирных жителей, 9 - госпитализированы

Как сообщили УНИАН в городском антикризисном центре, в результате непрекращающихся обстрелов города вчера, 31 июля, погибли 5 мирных жителей, огнестрельные ранения и травмы в результате вооруженных столкновений получили 9 луганчан, в том числе 1 ребенок.

За минувшие сутки «скорой помощью» осуществлено 67 выездов. В связи с ведением боевых действий на территории города в результате артиллерийско-минометного обстрела была полностью разрушена Кировская электрическая подстанция и серьезно повреждены высоковольтные линии электропередач.

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Также вчера была повреждена еще одна линия, которая питает город со стороны Краснодона. В результате Луганск остался полностью без энергоснабжения. В связи с отсутствием электричества прекратили работу насосные и повысительные станции – в город не подается вода. Также от газоснабжения было отключено более 4 тысяч абонентов. Работу коммунальных и аварийных служб по восстановлению повреждений коммуникаций и возобновлению подачи света, воды и газа абонентам серьезно усложняют постоянные обстрелы города.