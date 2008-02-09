Кабмин ввел дополнительные должности заместителей председателя ФГИУ

Кабинет министров своим распоряжением от 7 февраля № 255-р ввел дополнительно еще одну должность первого заместителя и одну должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

Текст соответствующего документа размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

В свою очередь, 7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства.

В частности, остановлено действие распоряжений Кабмина «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя ФГИУ»; «О проведении служебного расследования», на период которого была отстранена от должности В.СЕМЕНЮК.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство будет выполнять данный указ Президента.