Штайнмайер заявил о "небольшом прогрессе" между сторонами переговоров в Берлине
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что после сложных переговоров в Берлине о путях урегулирования ситуации на Востоке Украины достигнут небольшой прогресс.
Об этом он заявил после пятичасовой встречи министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции, пишет Spiegel.
"Я думаю, и я надеюсь, что мы добились прогресса в некоторых пунктах", - отметил министр.
Результаты переговоров теперь будут обсуждаться с главами государств и правительств, сказал министр иностранных дел Германии.
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В понедельник или во вторник, будет определен формат дальнейших переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул место переговоров без единого слова.
Глава украинского МИД Павел Климкин в соцсети Твиттер написал, что пятичасовая встреча была сверхтяжелой и дал понять, что на переговорах не достигнут положительный результат.