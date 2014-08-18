Штайнмайер заявил о "небольшом прогрессе" между сторонами переговоров в Берлине

Об этом он заявил после пятичасовой встречи министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции, пишет Spiegel.

"Я думаю, и я надеюсь, что мы добились прогресса в некоторых пунктах", - отметил министр.

Результаты переговоров теперь будут обсуждаться с главами государств и правительств, сказал министр иностранных дел Германии.

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В понедельник или во вторник, будет определен формат дальнейших переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул место переговоров без единого слова.

Глава украинского МИД Павел Климкин в соцсети Твиттер написал, что пятичасовая встреча была сверхтяжелой и дал понять, что на переговорах не достигнут положительный результат.