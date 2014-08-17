В Германии пытались раскопать могилу Бандеры
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что могилу Степана Бандеры в Мюнхене пытались раскопать, сломали крест. Сообщение о взрыве на могиле - ложное.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что могилу Степана Бандеры в Мюнхене не подрывали. По словам министра, вандалы сначала сломали крест на могиле, а потом начали ее раскапывать.
”Могилу Бандеры в Мюнхене не взорвали. Вандалы сломали крест и начали раскапывать могилу. Консул и полиция уже там”, - говорится в сообщении Климкина в Twitter.
Он также пообещал, что «дело будет контролировать лично и попрошу коллегу Штайнмайера также поддержать нас. Немецкая полиция должна сработать».
Сегодня активист и депутат ”Свободы” Александр Аронец на своей странице в Facebook сообщил, что в Мюнхене в Германии неизвестные взорвали могилу известного украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры.
По его словам, сделать это злоумышленники могли для того, чтобы патриоты не смогли перезахоронить Бандеру в Украине.