В Германии пытались раскопать могилу Бандеры

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что могилу Степана Бандеры в Мюнхене не подрывали. По словам министра, вандалы сначала сломали крест на могиле, а потом начали ее раскапывать.

”Могилу Бандеры в Мюнхене не взорвали. Вандалы сломали крест и начали раскапывать могилу. Консул и полиция уже там”, - говорится в сообщении Климкина в Twitter.

Он также пообещал, что «дело будет контролировать лично и попрошу коллегу Штайнмайера также поддержать нас. Немецкая полиция должна сработать».

Сегодня активист и депутат ”Свободы” Александр Аронец на своей странице в Facebook сообщил, что в Мюнхене в Германии неизвестные взорвали могилу известного украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры.

По его словам, сделать это злоумышленники могли для того, чтобы патриоты не смогли перезахоронить Бандеру в Украине.